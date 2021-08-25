Pansiyon yapılacak alandaki ağaçlar nakil edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi içerisinde pansiyon yapılacak alanda bulunan ağaçların, nakil edilerek okul önüne dikildiği bildirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''Geçmişte okulumuz tarafından dikilen ağaçlarımız, mevcut yerlerine pansiyon inşaatı yapılacağı için bulundukları yerden alınıp okulumuzun ön bahçe peyzajına dahil edilmiştir. Tüm ağaçlarımız çok dikkatli bir çalışma ile nakil edilmiş ve gerekli peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Pansiyon inşaatı bittikten sonra ağaçlandırma çalışmalarımız yine devam edecektir'' ifadelerini kullandı.