Papatya kurusu pazar tezgahında

Kütahya'nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, kurutulmuş papatya satışlarında artış olduğunu ve bu ürünün bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

İlçede bulunan dükkanının önüne açtığı tezgahta şifalı ürünler satan Hakkı Ünal, kış ayalrında özellikle papatya kurusu satışlarında artış olduğunu belirtti.

Papatya çayının, sağlık için oldukça geniş bir kullanım alanı olduğunu belirten Ünal, ''Bu şifalı bitki insanlığın bildiği en eski ve yaygın kullanılan şifalı bitkilerden birisidir. Hoş kokulu yabani bir bitkidir, pek çok farklı şekilde kullanılabilmektedir. Sinüzite karşı en etkili maddelere sahiptir, ayrıca güçlü bir antidepresan etkisi de vardır. En ilginç olan faydası saç rengini açıcı özelliğidir ve saç derisindeki kaşıntıya iyi gelir. Papatya da bulunan ''Alfa bisabolol'' maddesi ülsere iyi gelmektedir. Vatandaşlarımız özellikle kış aylarında, bizlerin yazın dağlardan toplayıp, kışın küçük paketlerde sattığımız bu ürünü alıp kaynatıp çayını yapmaktalar'' dedi.