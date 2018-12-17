Paramedik öğrencilere tam donanımlı ambulans

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü; Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na İlk ve Acil Yardım programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini yapabilecekleri tam donanımlı bir ambulans tahsis etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Sinan Darcan, “Öğrencilerimize sağlık sektörüne girdiklerinde kendilerini pratikte nelerin beklediğini görecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Bu bağlamda da İl Sağlık Müdürlüğümüz bizlere bir ambulans tahsis etti. Tam donanımlı bu ambulansı öğrencilerimiz eğitim laboratuvarı olarak kullanacaklar. Ambulansın üniversitemize tahsis noktasında başta Üniversitemiz Rektörüne, İl Sağlık Müdürümüze ve bu süreci sürdüren personele teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İlk ve Acil Yardım laboratuvarının eksiklikleri giderilerek öğrencilerin pratik uygulamalarda kendilerine çok faydalı olacak duruma getirildiğini ifade eden Müdür Darcan; “2019 yılı Ocak ayı itibarı ile Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri uygulamalı dersleri sahada öğrenebilecekleri alanlar hazırlandı. Yapılan protokoller kapsamında öğrenciler yarı zamanlı olarak Gediz Devlet Hastanesi, Aile Toplum Merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde staj yapacaklar” şeklinde konuştu.(RB-EFE)