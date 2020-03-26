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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya’da park halindeki otomobilin elektrik aksamında başlayan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kütahya'da park halindeki otomobilin elektrik aksamında başlayan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi 3. Ara Sokak'ta 43 FR 969 plakalı otomobil bir aniden yanmaya başladı.


Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale etti.


Yangın sonrası aracın ön kısmının bir bölümü yanarken, kısa süreli trafiğe kapatılan sokak tekrar açıldı.


İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.


Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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