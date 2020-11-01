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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya’da sahibi tarafından evinin bitişiğindeki garaja park edilen otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da sahibi tarafından evinin bitişiğindeki garaja park edilen otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Karayolları mevkiinde, Tevfik Özçelik'e ait evin bitişiğindeki garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın hemen bitişiğindeki garajdan alevler çıktığını fark eden mahalle sakinleri çığlıklar atarak durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler vakit kaybetmeden yangına müdahale ederken, polis de sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu alevler garaja bitişik olan eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında garajda park halinde olan 06 YTL 09 plakalı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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