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Parklar, caddeler miniklerle şenlendi

Kütahya’da korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak, gönüllülerince eğlendi.

Kütahya'da korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak, gönüllülerince eğlendi.


Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler bisiklet bindi, parklarda oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.


Bazı minikler ise, aileleriyle birlikte Sevgi Yolu üzerindeki iş yerlerinde bayramlık elbise ve ayakkabı alış verişi yaptı.


Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde en çok dışarıya çıkmayı ve öğretmenlerini özlediğini söyleyen Kütahyalı minikler, "Korona virüsün bitmesini istiyoruz. Günler sonra ikince kez dışarıya çıkmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumu ve öğretmenlerimizi çok özledik" dediler.


Öte yandan, polis ekipleri de kentin en işlek caddesi olan Sevgi Yolu üzerinde miniklerin ve ailelerinin ateşini ölçerek bölgeye aldılar.

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