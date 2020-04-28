İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parklar ve yol kavşaklarında ot biçimi ve bahar temizliği yapılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda, kavşaklarda ve mahalle parklarında ot biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda, kavşaklarda ve mahalle parklarında ot biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.


İlçede yabani ot temizleme çalışmaları kapsamında, yağışlı hava sezonu ile birlikte temizlik çalışmaları da hız kazandı.


İlçe genelindeki yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmalarının yanı sıra, kavşaklarda büyüyen ve araçların görüş mesafesine engel olan otların temizlenmesi için ekipler şarjlı tırpan ile otları biçerek, tırmıkla temizliyor. Çalışmaların ilçe geneli park bahçe ve yol kenarlarında aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.