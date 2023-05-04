Parktaki salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kütahya'da, parkta bindiği salıncakta sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki parkta bir kız çocuğu oturduğu salıncakta sıkıştı. Oturduğu bölümün darlığı nedeniyle salıncakta sıkışan çocuk zor anlar yaşadı. Kendi imkanıyla salıncaktan çıkamayan çocuk, çevredekilerden yardım istedi. Bu arada vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, salıncağın kenarını keserek, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.