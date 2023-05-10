Parmakören konutlarında inceleme

Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Kütahya merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'nde TOKİ konutları hızla yükseliyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, çalışmaların hızlı ve verimli ilerlemesi için Parmakören Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Merkez Paşam Sultan, Sultanbağı, Maruf ve Börekçiler mahallelerinin taşınacağı alana 9 blok, 168 konut ve 4 iş yeri inşa edileceğini belirten Vali Çelik, projenin 25 Ocak'ta başladığını ve 660 günde tamamlanacağını aktardı.

Konutların 2+1 olacak şekilde inşa edileceğini belirten Vali Çelik, projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara güvenli, konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulacağını söyledi.