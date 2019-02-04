Parti başkanları yaren evine misafir oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren ‘Sarı ve Mor Zerbekler Yareni' geleneksel toplantılarına, siyasi parti başkanlarını davet etti.

Yaren gecesine, Simav Ak Parti (AKP) İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Nedim Demir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Hasan Koç ve İyi Parti (İP) İlçe Başkanı Ahmet Tarık Küçüker misafir olarak katıldı.

Simav yarenciliğinin kuruluş amacının, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dayanışma ve kardeşlik olduğunu söyleyen Rıza Mert “ Yeşil Simav'ımızda yarencilik geleneği, 1080'li yılların ortalarında, Orta Asya'dan göç ederek gelen Türkmen Uç Beyleri tarafından oluşturulmuş ve günümüze kadar gelebilmiş en eski ve önemli kültürel miraslarımızdandır. Simav'a hizmet eden herkese kapılarımız açıktır. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz yaren gecesine Simav'ın siyasi temsilcilerini davet ederek, birlik ve beraberlik içinde hizmet edebilmenin önemini paylaştık. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.