Pazar yerinde sigara standı açtılar

Kütahya'nın Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ve Hastane tarafından ilçede kurulan pazar yerinde sigaranın zararlarının vatandaşlara anlatıldığı stant açıldı.

Emet Toplum Sağlığı Merkezi personellerinden Ebe Havva Ceylan ve Hemşire Ayşegül Kul tarafından Emet pazarını ziyaret eden vatandaşlara Sigarab-nın yol açtığı kanser türleri ve vucuda verdiği zararlar hakkında bilgiler verildi, broşür dağıtıldı.

Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yeni hizmete giren sigarayı bırakma kliniği ile koordineli yapılan çalışma konusunda bilgi veren Başhekim Rukiye Kara, ''Toplum sağlığı merkezi ile birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için sigaranın zararlarını anlattık. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan sigaranın, dünya üzerinde insan hayatını hedef alan ancak bunu yavaş gerçekleştiren en önemli araç olduğunu biliyoruz. Sigara içenlerin kendilerine ve başkalarına verdikleri zararı gözden geçirerek sigara bağımlılığından bir an önce vazgeçmenin yollarını araması gerektiğini vatandşlarımıza açtığımız stantta anlattık. Sigaranın hiç içilmemesi gerekiyor. İçenlerin de mümkünse bırakması gerekiyor. Hastanemiz bünyesinde açtığımız sigara bırakma kliniğe tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz'' dedi.