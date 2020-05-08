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Pazar yerlerine el dezenfektanı stantları kuruldu

Kütahya Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını önlemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerine el dezenfektanı stantları kuruldu. Pazara gelen vatandaşların stantlarda önce ellerini dezenfekte ediyor, sonra da pazara girerek alışveriş yapıyor.


Ekipler, ayrıca Covid-19 hastalığından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskeleri, pazar yerlerinin girişinde maskesi olmayan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz olarak veriyor.

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