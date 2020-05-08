Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerine el dezenfektanı stantları kuruldu. Pazara gelen vatandaşların stantlarda önce ellerini dezenfekte ediyor, sonra da pazara girerek alışveriş yapıyor.

Ekipler, ayrıca Covid-19 hastalığından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskeleri, pazar yerlerinin girişinde maskesi olmayan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz olarak veriyor.