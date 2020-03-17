Kütahya'nın Emet ilçesindeki pazarda, Korana virüs tedbirleri kapsamında esnaflara eldiven dağıtıldı ve çeşitli noktalara dezenfekte kutu ve ilaçları konuldu.

500 yıllık pazar kültürünü bırakmayan Emet ilçesi pazarında, baharattan şifalı otlara, eski usül ıbrıktan bavula, hala kullanılan el örmesi süpürgeden yorgana, daha bir çok ürün yaklaşık 2 kilometrelik alana kurulan açık pazarda satılıyor.

Köylü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilçe pazarında vatandaşlara Zabıta Ekipleri tarafından Korana virüs salgını konusunda bilgiler verildi ve dezenfekte kullanımı anlatıldı.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından ilçede tüm esnaflar dolaşılarak hijyen konusunda ve fahiş fiyat uygulaması konusunda denetlenirken, ilçe pazarında çeşitli noktalara dezenfekte kutu ve ilaçları konuldu.

İlçeye dışarıdan gelen ve sergi açan pazarcı esnafların tamamına eldiven dağıtan ekipler, gün boyunca da esnaf denetimlerini sürdürdüler.

Ülke olarak zor günler geçirildiğini ve birlik beraberlik içerisinde bugünleride sağlıklı bir şekilde aşacaklarına inandıklarını ifade eden Emet Belediye Zabıta Amiri Metin Şenel, "Bugün Korana virüs sebebiyle ilçe pazarımızda çeşitli yerlerde el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bu noktalarda gayemiz pazarcı esnafımızın ve halkımızın hijyenini sağlamak ve halk sağlığına önem vermektir. Dezefekte ürünlerimiz bittiği zaman zabıta arkadaşlarımız takviye edip devamlılığı sağlıyorlar. Maksadımız toplum sağlığına önem vermek ve bu virüsün yayılmasını önlemek'" dedi.

Pazar esnafları ve vatandaşlar dezenfekte noktalarını yoğun şekilde kullanırken Belediye Zabıta ekipleri tarafından yapılan bu uygulamadan çok memnun olduklarını ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yaptıklarını belirttiler.