Pazarda sıkı denetim

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında pazar yerinde denetim yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerleri ve ilçe pazarında gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kütahya'nın Türkiye Risk Haritasına göre son dönemde iyi durumda olmadığını belirten yetkililer, pazarcılara ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunup, İçişleri Bakanlığının Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadele kapsamında yayınladığı genelgeler kapsamındaki kurallar hatırlatıldı'' ifadeleri kullanıldı.