Kütahya'da okul sporları çerçevesinde okullar arası yapılan güreş müsabakalarında Pazarlar Anadolu Lisesi Güreş takımı il birincisi oldu.

Güreş takımının antrenörlüğünü yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Sakin, müsabakalara katılan 14 sporcudan 11 sporcunun madalya almalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 14-15 yaş kategorilerinde farklı illerde yapılacak olan bölge müsabakalarında mücadele edecek olan 5 İl birincisi Güreşçinin Türkiye Şampiyonasında da derece yaparak Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini inandığını söyledi.

Okul sporları çerçevesinde okullar arası yapılan güreş müsabakalarında başarı damgası vuran Pazarlar Anadolu Lisesi Güreş takımı toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Güreş müsabakalarına katılan ve okullarını başarıyla temsil eden tüm sporcuları kutlayan Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse, “Kütahya Liseler arası (spor liseleri de dahil) Okul Sporları, Gençler İl güreş müsabakasına Pazarlar Anadolu Lisesi olarak 14 öğrencimizle katıldık. 5 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz madalya ve toplamda 11 madalya aldık. Okul olarak, Kütahya il birincisi olduk. Altın madalya alan 5 öğrencimiz bölge şampiyonasında ilimizi, temsil edeceklerdir. Emeği geçen; Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Sakin'e, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan'a, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Çakır'a, Mustafa Sapmaz'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgiye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018-2019 Okul Sporları Gençler B İl güreş müsabakalarında ilçemizi 14 kişi ile temsil eden Pazarlar Anadolu Lisesinin elde etmiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek, bölge Şampiyonasına katılacak olan 5 öğrencimizi öncelikle Bölge Şampiyonasında sonra da inşallah Türkiye şampiyonasında başarılı olacaklarına inanıyorum. Güreş Kursunun açılmasında emeği olan tüm idarecilerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederim" dedi. (MB-EFE)