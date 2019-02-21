Pazarlar Anadolu Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerine davet edildi

Kütahya'nın Pazarlar Anadolu Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl düzenlenen ve 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa`da açılacak olan Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi'ne fizik alanında katılmaya hak kazandı.

Bu konuda bilgi veren Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse, " Okulumuz liseler arası güreş müsabakalarında, 6 altın madalya alarak bölge güreşlerine katılırken, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 50.si düzenlenen ve 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa`da açılacak olan Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi'ne fizik alanında katılmaya hak kazandı" dedi.

Müdür Köse, " Başarı sadece bireylerin gayretiyle değil, uyumlu ve azimli bir çalışmanın bütünüdür. Anlayışıyla okulumuzun elde ettiği bu başarılarda katkısı, emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize; ayrıca maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Kemal Sevgi'ye ve Milli Eğitim camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.