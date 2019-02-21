Pazarlar Anadolu Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerine davet edildi

Kütahya’nın Pazarlar Anadolu Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl düzenlenen ve 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa`da açılacak olan Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi’ne fizik alanında katılmaya hak kazandı.
Kütahya'nın Pazarlar Anadolu Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl düzenlenen ve 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa`da açılacak olan Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi'ne fizik alanında katılmaya hak kazandı.
Bu konuda bilgi veren Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse, " Okulumuz liseler arası güreş müsabakalarında, 6 altın madalya alarak bölge güreşlerine katılırken, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 50.si düzenlenen ve 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa`da açılacak olan Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi'ne fizik alanında katılmaya hak kazandı" dedi.
Müdür Köse, " Başarı sadece bireylerin gayretiyle değil, uyumlu ve azimli bir çalışmanın bütünüdür. Anlayışıyla okulumuzun elde ettiği bu başarılarda katkısı, emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize; ayrıca maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Kemal Sevgi'ye ve Milli Eğitim camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.