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Pazarlar Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların yanında

Korona virüse Covid-19 karşı çalışmalarını sürdüren Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, risk grubunda olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı.

Korona virüse Covid-19 karşı çalışmalarını sürdüren Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, risk grubunda olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı.


65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak Korona virüs Covid-19 ile ilgili bilgilendiren Pazarlar Belediyesi, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.


Pazarlar Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor.


Pazarlar Belediyesi, yeni tip Korona virüs Covid-19'a yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sürdüren ve vatandaşlara “Evde Kal” çağrısı yapan Pazarlar Belediyesi, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları da unutmadı.


Vatandaşları telefonla arayan belediye çalışanları, vatandaşlara Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'nin selamlarını iletiyor. Korona virüs Covid-19 dan korunma yöntemleri ile ilgili vatandaşları bilgilendiren çalışanlar, vatandaşları evden çıkmamaları konusunda da uyarıyor. Vatandaşların herhangi bir şeye ihtiyacının olup olmadığını da soran çalışanlar, vatandaşların taleplerini not alarak ilgili birimlere yönlendiriyor. İlgili birimler ise en kısa sürede vatandaşların tüm taleplerini yerine getiriyor.

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