Pazarlar Belediyesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu açıyor

Kütahya Pazarlar Belediyesi'nin Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu açacağı bildirildi.

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nun 2019-2020 Akademik yıla yetişeceğini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Yüksekokulumuzda okuyan ve yeni tercih yapacak olan öğrenciler için Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdu hizmete açacağız. Kredi Yurtlar Kurumu standartlarında olacak olan yurdumuzda asgari fiyatlarla öğrencilerimize hizmet vereceğiz. İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.