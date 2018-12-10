Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 4 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.

Bütçe çalışmaları, Pazarlar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, önce Başkanlık ve Encümen incelemesine, daha sonra Belediye Meclisine sunuldu. 2019 yılı bütçesi oy birliği ile onaylanıp, kabul edildi.

Belediyenin bütçesi imkânlarında Pazarlar halkına hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "4 milyon 700 bin lira olan 2019 yılı bütçemizin 1 milyon 247 bin lirası personel giderleri, 179 bin lirası Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet pirimi giderleri, 2 milyon 341 bin 500 lirası mal ve hizmet alım giderleri, 395 bin lirası faiz giderleri, 118 bin lirası cari transferler gideri, 153 bin lirası sermaye giderleri, 284 bin 500 lirası yedek ödenekler ve 18 bin sermaye transferleri giderleri olarak ayrılmıştır. Gelir gider bütçelerinin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği komisyon raporunun okunmasından sonra kabul edilen, 2019 yılı bütçesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Titizlikle yürütülen bütçe çalışmaları için görevli personellerimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. (MB-EFE)