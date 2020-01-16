Pazarlar Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Kütahya'nın Pazarlar Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Diyanet Gençlik Merkezi, sohbet salonu, gençlerin vakit geçirebileceği satrançlar salonları, tenis masaları ve okuma salonlarından oluşuyor.

Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, “Gençlik Merkezimizde çay ocağı, toplantı odası, eğlence ve oyun salonu, okuma salonu ve kütüphane bulunuyor. Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezinin iç tadilat ve tefrişat yapımına 2019 yılında başlanmış olup Aralık 2019'da tamamen mahalli imkanlarla tamamlanmıştır. Gençlerimiz ve her yaştan İlçe halkımız ne zaman farklı ve manevi bir ortama girmek isterlerse gençlik merkezlerimiz ve okuma salonlarımız, ilçemiz gençlik koordinatörlerimiz ve din görevlilerimizle beraber gençlerimizin hizmetinde olacaklardır. İleri ki tarihlerde üniversite, lise, ilk ve ortaokul öğrencileri, engelliler ve ilçe halkımıza yönelik programlar tertip edilecektir" dedi.