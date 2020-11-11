Pazarlar, Geleceğe Nefes için 200 fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 200 adet fidanı toprakla buluştu.

“Geleceğe nefes” projesi kapsamında Pazarlar Spor Lisesi bahçesinde sedir, mavi servi, leylandı (mazi) ve mavi ladin olmak üzere 200 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesinin Pazarlar İlçesi ayağında saat 11:11'de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikim programına Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, Pazarlar Orman İşletme Şefi Büşra Erkal, Simav Orman İşletme Müdür yardımcısı Ahmet Kaya, Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi hakkında bilgi veren Pazarlar Orman İşletme Şefi Büşra Erkal, “Daha yeşil bir Pazarlar, daha yeşil Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk. Güzel bir Türkiye'de yaşamamız için birçok şey yapıyoruz. Hep birlikte gelece nefes vermek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Pazarlar Spor Lisesi bahçesine sedir, mavi servi, leylandı (mazi) ve mavi ladin olmak üzere 200 adet fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesinde programa katılanlar hep birlikte fidan dikerek, dikilen fidanlara can suyunu verdi.