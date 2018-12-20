Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi 'Güreş' kursu açtı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 'Güreş' kursu açtı.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ve 480 saat sürecek olan Güreş Kursuna 13 öğrenci katılıyor.

Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı güreş kursu Anadolu Lisesi spor salonunda Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Sakin tarafından günde 4 saat antrenman yaptıkları belirtildi.

Kurs Öğretmeni Oğuzhan Sakin, kursunun amacının gençlere ata sporu güreşi sevdirmek ve sosyal alanda gelişmelerine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan,ata sporu olan güreşin ilçede yaygınlaşması için bu kursu açtıklarını söyledi. Öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini istediklerini belirten Çalışkan, " Öğrencilerimize ilgi alanlarına yönelik kurs açıyoruz. Ayrıca açtığımız kurslar ile okul sporları müsabakalarına destek vermiş oluyoruz. Dönemler halinde ilçe merkezinde talepler doğrultusunda lise ve diğer ilköğretim okullarının katılımıyla kurslarımız devam edecek" dedi. (MB-EFE)