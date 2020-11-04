Pazarlar ilçesindeki tüm pazarlar kapatıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçede Perşembe günleri kurulan sebze ve meyve pazarı, Salı günleri kurulan Yakuplar Mahallesi ile köylerde kurulan meyve, sebze pazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu haftada kurulmayacağı açıklandı.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gün içerisinde seyyar olarak gelen sebze ve meyve satıcılarının da satışına izin verilmeyeceği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş olup; alınan karar gereği her hafta Perşembe günü kurulan ilçe pazarı ile Salı günü kurulan Yakuplar Mahallesi pazarının ve köylerde kurulan pazarın bu haftada kurulmamasına ve gün içerisinde seyyar olarak gelen sebze ve meyve satıcılarının da satışına izin verilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.