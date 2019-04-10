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Pazarlar İlkokulu kütüphanesine kavuştu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde eğitime devam eden Pazarlar İlkokulu öğrencileri yıllardır beklediği kütüphaneye kavuştu.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde eğitime devam eden Pazarlar İlkokulu öğrencileri yıllardır beklediği kütüphaneye kavuştu.


Pazarlar ilçesi halkının ve ile Kütahya'dan kitap dostu Zeki Aktürk'ün destekleri ile gerçekleştirilen açılışa İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ethem Ural, İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, ilçede faaliyet gösteren okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Pazarlar İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Yüksel, "Kütüphanemiz Pazarlar ilçemizdeki yardım severler aracılığıyla yapılmaya başlandı. Kütüphanemizin bütün donanımları tamamlandı. Ayrıca Kütahya'dan kitap dostu Zeki Aktürk de kütüphanemize 300 kitap ile katkıda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ethem Ural, "Toplum olarak istediğimiz seviyede olmamamızın nedeni yeterince okumamamız. Bu konuda bizlerin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Pazarlar bu sorumluluğun farkındaki Bu beni son derece mutlu ediyor. Bunda okullarımızın, okul-aile birliklerimizin, sivil toplum örgütlerinin çok ciddi katkıları var” diye konuştu.


Programa ayrıca Kütahya'dan kitap dostu Zeki Aktürk de katıldı.

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