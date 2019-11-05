Pazarlar Kaymakamı Fırat, görevine başladı

Pazarlar İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Fırat, 1992 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden 2015 yılında mezun oldu. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare amirliği mesleğine giriş yaptı. Mesleğe Kırklareli Kaymakam adayı olarak başladıktan sonra, sırası ile Tekirdağ Şarköy ve Artvin Arhavi İlçelerinde Kaymakam refikliği stajını tamamladı. Bartın'ın Kurucaşile İlçesinde 8 ay süreli Kaymakam Vekilliği görevini yürüttükten sonra, Ankara'da Mülkiye Teftiş stajını tamamladı. Daha sonra İngiltere'nin Leicester Şehrinde 8 ay süreli dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile 28.10.2019 tarihinde Pazarlar Kaymakamı olarak göreve başladı.

Son gerçekleştirilen kura ile Pazarlar Kaymakamlığına atanan Kaymakam Fırat, iyi derecede İngilizce biliyor.