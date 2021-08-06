Pazarlar kirazı, "Kütahya Pazarlar Kirazı" olarak tescillendi

Kütahya Ticaret Borsası ile Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Pazarlar kirazının coğrafi işaret için başlatılan çalışmalar sonuç verdi ve Kütahya il genelinde yetişen Kirazlar "Kütahya Pazarlar Kirazı" adı altında coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, “Kütahya Pazaralar Kirazı” adı ile tescillenen ve bölgede üretimi yapılan Kirazın tanıtımı ve pazar payının arttırılması ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'yi ziyaret ederek alım satımın yapıldığı bölgede üreticilerle görüştü. “Kütahya Pazarlar Kirazı” adı ile tescillenen kirazın satışında Coğrafi İşaretin önemli olduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Kütahya Pazarlar Kirazı” coğrafi işaret çalışmalarında destek olan Kütahya Tarım Gıda ve Orman Müdürlüğüne, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'nin yapmış oldukları destek ve çalışmalardan dolayı teşekkür eden KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, “İlimizde üretimi yapılan ürünler ile yapılmakta olan lezzetlerimize coğrafi işaret almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 8 ürünün Coğrafi İşaret tescili almış bulunmaktayız. Daha önceden alınan ürünlerle toplam 11 coğrafi işaretli ürünümüzün olduğunu belirterek bu çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu

Bölgede üretilen Kiraz için Kütahya Ticaret Borsası ile Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 1 yıl önce coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını dile getiren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Kütahya Merkez, Simav, Şaphane, Gediz ve Pazarlar ilçelerinde yetişen kirazlar karakteristik renk, tat, meyve iriliği ve meyve eti sertliği gibi ayırt edici özellikleri ile birlikte bölgenin coğrafi konumu ve kirazın üretim metodu ile ilgili ortaya çıkan özellikleri bakımından Ülkemizde diğer üretilmekte olan kirazlardan meydana gelen ayrıt edici özelliğe sahiptir. Bu özellikler ön planda tutularak, Türk Marka ve Patent Kurumuna Kütahya Ticaret Borsası tarafından başvuruda bulunuldu ve 1975 yılından beri yetiştirilmekte olan “Kütahya Pazarlar Kirazı”na “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” alınmıştır. Tat, renk, doku, aromatik, sululuk ve sertlik durumu bakımından ayrı bir öneme sahip olan Pazarlar kirazına hak ettiği ekonomik değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız girişimler ve uzun emekler sonucunda Kütahya Ticaret Borsası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen süreç sonucunda kirazımız Türk Patent enstitüsü tarafından tescillendi. Hayırlı olsun" dedi.