Pazarlar Meslek Yüksekokulunda doluluk oranı yüzde yüz

Okul kontenjanını yüzde 113 artırdıklarını ve doluluk oranının yüzde yüz olduğunu belirten Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Korkmaz, "Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulumuz geçen yıl üç programda toplamda 120 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, yeni açılan iki program ile program sayısını beşe çıkardık. Yeni açılan programların kontenjanını 70, var olan Programların kontenjanını da 30 artırarak toplam kontenjanımızı 160 a çıkarttık. Açıklanan ÖSYM sonuçlarına göre Meslek Yüksekokulumuzdaki beş programa toplamda 166 öğrenci yerleştirilmiştir. Böylece yüzde yüzün üzerinde bir doluluk ve tercih edilebilirlik oranına ulaşmış bulunmaktayız. Yaklaşık on aydır müdürlüğünü yaptığım Meslek Yüksek Okulumuzun gelişmesinde bizimle beraber çalışan yada emek sarf eden yol arkadaşlarıma ve bizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.