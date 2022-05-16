Pazarlar MYO'da iki festival birden

Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen 1. Çölyak Festivali'ne Pazarlar Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, Kütahya Çölyak Derneği Başkanı Nuray Sayıner, Uşak Çölyak Derneği Başkanı Ömre Aydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Uzm. Dr. Şennur Doğan, Diyetisyen Öznur Akyaz çölyak konusunda eğitim sunumlarını yaparak katılımcıları Çölyak hastalığı konusunda bilgilendirdi. Konuşmaların ardından Doğan ve Akyaz'a Prof. Dr. Muammer Gavas tarafından hediyeler sunuldu.

“Lezzet ve sanat aynı tabakta buluştu”

Pazarlar MYO Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Tasarla,Tabakla Festivali'ne ise Rektör yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Pazarlar MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, etkinliğin düzenlenmesi fikrini ortaya atan GSF öğretim üyesi Doç. Dr. Oya Aşan Yüksel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi programı öğrencilerinin belirlediği yemeklere göre GSF öğrencilerinin tabak tasarımı yaptığı ve aynı tabakta sanatla lezzetin buluştuğu festivalde yemek ikramları, müzik dinletisi, dans ve yarışma etkinlikleri de düzenlendi. Festivalde birinciliği Uzak Doğu tarzında hazırlanan tabak kazandı. Yarışmada birinci olanlara ödülleri Prof. Dr. Muammer Gavas tarafından verildi.

Etkinliklerle ilgili olarak Pazarlar Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, festivallerin düzenlenmesine emek sunan akademisyenlere, protokol üyelerine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edildi.