Pazarlar Spor Lisesi öğrencileri ile buluşuyor

Pazarlar Spor Lisesi'nin, 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunda eğitime başlayacağı bildirildi.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, Mesleki Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Pazarlar Spor Lisesi'nin öğrencilere kapılarını açacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli pansiyon ve kapalı spor salonunu bünyesinde barındıran Pazarlar Spor Lisesi'ne 2020-2021 eğitim-öğretim yılında iki sınıflık kontenjan ayrıldığını, Pazarlar ilçesi ve Kütahya'ya bağlı civar ilçeler olmak üzere tüm illerden yetenekli sporcularımızın okula ilgi göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Ulu, "İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, “Okulumuzun açılmasındaki katkılarından dolayı başta Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selçuk olmak üzere Bakan Yardımcımız sayın Mustafa Safran, Kütahya valimiz sayın Dr. Ömer Toraman, Kütahya Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Tan, Sayın İshak Gazel, Sayın Ceyda Çetin Erenler, Pazarlar Kaymakamımız sayın Yunus Emre Fırat, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Hasan Başyiğit, Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci, bu yıl emekliye ayrılan Pazarlar eski Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi ve bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.