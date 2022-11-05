Pazarlar'da 125 çiftçiye sertifikalı 20 ton buğday ve 20 ton arpa tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 125 çiftçiye sertifikalı 20 ton buğday ve 20 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım törenine Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Genel Meclis üyeleri, Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan ve üreticiler katıldı.

Kaymakam Özlem Doğan, çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir üretim yılı geçirmeleri diledi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ise, “Tarımsal desteğe devam.bin Dekar Sertifikalı Buğday ve bin dekarlık arpa tohumu desteği üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Kütahya Valimiz Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine, İlçe Kaymakamımız Özlem Dogan'a, İl ve ilçe Tarım müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, “Tarım alanlarının kullanımının etkinleştirilmesi projesi(TAKEP) çerçevesinde, yüzde 60'ı Devlet tarafından hibeli, yüzde 40'ı çiftçilerimiz tarafından karşılanan 66 çiftçimize bin dekar alana ekilmek üzere 20 ton sertifikalı arpa tohumu ve 59 çiftçimize de bin dekar 20 ton sertifikalı buğday dağıtımı gerçekleştirildi” diye konuştu.