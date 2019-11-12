Pazarlar'da 130 öğrenciye mont yardımı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Kızılay ve Simav Ticaret Odası, 130 öğrenciye kışlık mont yardımında bulundu.

Kızılay İlçe Koordinatörü Kamil Ünal, 130 montun öğrencilere ulaştırıldığını belirterek, "Hafta boyunca öğrencilerimize Kızılay'ı tanıtmak için çeşitli etkinliklerimiz oldu. Kızılay olarak sadece Kızılay Haftası boyunca değil, yıl genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve yardımcısı olma gayretindeyiz. Bizlere çalışmalarımızda destek olan gönüllülerimize teşekkür ederim" dedi.

Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, "Türk Kızılay'ı ve Simav Ticaret Odasına okulumuz tüm öğrencilerine kışlık mont ihtiyaçlarını karşıladıkları için teşekkür ederim. Havaların soğuduğu şu günlerde mont yardımı yapılması öğrencilerimizi sevindirirken bizleri de motivasyon oldu" diye konuştu.