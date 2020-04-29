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Pazarlar'da 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesi Yenice köyünde jandarma ekipleri tarafından 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Yenice köyünde jandarma ekipleri tarafından 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice Köyü Karacatepe mevkiinde bulunan bir tarlada yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin bahse konu mevkide yaptığı araştırma neticesinde; H. H. Y isimli şahıs tarafından 6 bin 150 metrekare tarlaya yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan kontrolde; 86 bin 150 kök haşhaş bitkisi olduğu tespit edildi. Haşhaş bitkisi ekili alan imha edilirken, şüpheli H. H. Y. hakkında tahkikata başlandı.

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