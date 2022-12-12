Pazarlar'da ağaç budama çalışmaları

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde mahalle aralarında yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ağaçların budama çalışmaları yapılıyor.

Pazarlar Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, İlçe içerisinde elektrik hatlarına zarar veren, yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerde ağaç budama ve genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Pazarlar Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “kış mevsiminin başlamasıyla ağaç budama ve genel temizlik işlemlerine İlçemizin tüm mahallelerinde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz son olarak, elektrik hatlarına zarar veren, yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Atatürk Mahallesi'nde ağaç budama ve genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Zabıta Amirliğimize bağlı ekiplerimiz planlanan program dahilinde ağaç budama, yeşil alanların bakımı ve genel temizlik işlemlerini sürdürecek” denildi.