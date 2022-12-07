Pazarlar'da Aile Okulu

Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Aile okulu' projesi Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde devam ediyor.

Pazarlar Ortaokulunda “Aile Okulu” projesi çerçevesinde düzenlenen kursun ilk eğitimi gerçekleştirildi.

Aile okul kursları, Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitim alan Pazarlar Ortaokulu öğretmeni Hasan Aydoğan tarafından veriliyor.

Velilere Aile İçi İletişim Becerileri, Çocuklarda Akran İlişkileri, Ahlaki Gelişim olmak üzere 9 bölüm den oluşan konularda kurslar veriliyor. Kurslar 44 saat olarak belirlendiği ve kurslarda velilerin aktif rol aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Pazarlar Ortaokulu'ndan yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından “Güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum hedefiyle yürütülen ve gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlayan “Aile Okulu” projesi çerçevesinde okulumuzda düzenlenen kursun ilk eğitimi gerçekleştirildi. Velilere Aile İçi İletişim Becerileri, Çocuklarda Akran İlişkileri, Ahlaki Gelişim olmak üzere 9 bölüm den oluşan konularda kurs veriyoruz. Aile-Okulu eğitmeni Hasan Aydoğan tarafından verilen kursa yoğun ilgi gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Aile okulu projesi ile açılan aile okulu kursuna katılan veliler almış oldukları eğitimlerden çok faydalandıklarını ve memnuniyetlerini bildirdi.