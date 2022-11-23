Pazarlar'da 'Aile okulu' projesi

Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Aile okulu' projesi Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde devam ediyor.

Aile Okul kursları Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitim alan Pazarlar İlkokulu öğretmenleri Neşet Erel ve Murat Korkmaz tarafından veriliyor.

Velilere 'Aile İçi İletişim Becerileri, Çocuklarda Akran İlişkileri, Ahlaki Gelişim' olmak üzere 9 bölüm den oluşan konularda kurslar veriliyor. Kurslar 44 saat olarak belirlendiği ve kurslarda velilerin aktif rol aldığı bildirildi.

Pazarlar İlkokulu sınıf öğretmenleri Neşet Erel ve Murat Korkmaz, “Eğitimimizin en önemli paydaşı olan velilerimize Aile okulu projesi çerçevesinde okullarda kurs veriyoruz. Velilere Aile İçi İletişim Becerileri, Çocuklarda Akran İlişkileri, Ahlaki Gelişim olmak üzere 9 bölüm den oluşan konularda kurs veriyoruz. Katılımlarından dolayı tüm velilerimize teşekkür ederim” dedi.

Aile Okulu Projesi ile açılan aile okulu kursuna katılan veliler almış oldukları eğitimlerden çok faydalandıklarını ve memnuniyetlerini bildirdi.