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Pazarlar'da Arı Yetiştiriciliği kursu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Arı Yetiştiriciliği kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Arı Yetiştiriciliği kursu açıldığı bildirildi.


Teorik ve uygulamalı konu anlatımlarının yer aldığı kursta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince kursiyerlere, arıcılığın yeri ve önemi, arı malzemeleri, mevsimsel bakım, hastalık ve zararlılar, gezginci arıcılık ve organik arıcılık konularında eğitim veriliyor.

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