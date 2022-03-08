Pazarlar'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından ilçe merkezi ve köylerinde büyükbaş hayvanlara şap hastalığına karşı aşılama ve küpeleme çalışmaları yapılıyor

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, “Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerimiz tarafından İlçemiz merkez ve köylerinde büyükbaş hayvanlara şap hastalığına karşı aşılama ve küpeleme çalışmaları yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının aşılama programı kapsamında 2022 yılı ilkbahar dönemi şap hastalığına karşı aşılama dönemi çerçevesinde Pazarlar İlçe Merkezi ve köylerinde büyükbaş hayvanlara şap hastalığına karşı aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor. Aşılama ile şap Hastalıklarından dolayı hayvan kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. 2 aylık ve üzeri tüm büyükbaş hayvanların aşılamasının zorunlu olduğunu duyurdu. 'Yaptır aşını, doldur aşını' sloganı ile başlatılan Aşılama Çalışmaları sırasında büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması da uygulanıyor” dedi.