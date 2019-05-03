Pazarlar'da Çocuk Şenliği

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri tamamlanırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde; kazanan takımlara kupa, oyunculara da madalyaları verildi

Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri yoğun ilgi görürken; 5 okuldan toplam 90 öğrenci katıldı. Dereceye giren takımların ödüllendirildiği Geleneksel Çocuk oyunları şenliği Pazarlar Çok Amaçlı kapalı spor salonunda ve okul bahçesinde yapıldı.

Geleneksel Çocuk Şenliği kupa töreninde konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için başta öğretmenlerimiz olmak üzere; okul yöneticileri, bizler, anne babalar ve eğitimin diğer faktörleri elimizden geldiğince gayret ediyoruz Ülkemizin milletimizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımızın iyi yetişmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Projesi de bu anlamda çok yararlı, anlamlı bir proje oldu. Çocuklarımızın kültürümüzden ve değerlerimizden beslenerek yetişmesinin daha iyi nesillere ulaşma adına çok yararlı olacağını düşünüyorum. Projede emeği geçenleri ve yarışmaya katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmada öğrenciler, Yakan Top, Tombik, Yağ Satarım Bal Satarım ve Mendil Kapmaca Oyunları gibi geleneksel oyunlar sergilendi. Pazarlar Ortaokulundaki şenliğe Kütahya Gençlik Merkezi gönüllüleri de çeşitli etkinliklerle katkı sağladılar. Yarışmalar sonucunda öğrencilere madalya verildi.