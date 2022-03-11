Pazarlar'da 'Değerler eğitimi' konulu konferans

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üniversite öğrencilere yönelik olarak düzenlenen 'Değerler eğitimi' konulu konferansa konuşmacı olarak İlçe Müftüsü Erkan Karaca katıldı.

Karaca, “Varoluş amacımızı unutmamamız için Allah-ü Teala tarafından insanlığa ilahi kitaplar ve peygamberler gönderilmiştir. Peygamberlerin sonuncusu olan peygamber efendimiz örnek şahsiyeti ve davasına bağlılığı ile bizim ruhlar aleminde Rabbimize verdiğimiz sözün hatırlatıcısı olmuştur. İnsanoğlunun manevi yönünü yok eden, insanı ruhsuzlaştıran akımlara karşı ancak Kur'ân ve nebevî yöntem vesilesiyle inancımızı koruyabiliriz. Genç kardeşlerim, hayatınızın baharında olduğunuz şu dönemde İslâm dünyasının her zamankinden çok sizin desteğinize ve enerjinize ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple kendinizi maddi-manevi değerlerle yetiştirip inancınızı korumalı, yanlış yola sapanlara el uzatacak donanıma sahip olmalısınız” dedi.

DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri konferansa büyük ilgi gösterdi ve "Bu gibi konferansların devam etmesini bekliyoruz” dediler.