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Pazarlar'da devir teslim töreni yarın

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimde Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Belediye Başkanlığını kazanan Ak Partili Bilal Demirci, 5 Nisan 2019 Cuma günü Cuma namazından sonra Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek devir teslim töreni ile görevi eski Belediye Başkanı MHP’li Cavit Erdoğan’dan devralacak.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimde Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Belediye Başkanlığını kazanan Ak Partili Bilal Demirci, 5 Nisan 2019 Cuma günü Cuma namazından sonra Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek devir teslim töreni ile görevi eski Belediye Başkanı MHP'li Cavit Erdoğan'dan devralacak.


5 Nisan 2019 Cuma günü yapılacak programda temayüllere göre yeni Belediye Başkanı Bilal Demirci, Belediye Hizmet Binası önünde eski Başkan Cavit Erdoğan tarafından karşılanacak.


Cuma namazının ardından düzenlenecek törende görev devir teslimi yapılacak. Yeni ve eski başkanların törende hazır bulunanlara yönelik birer konuşma yapması bekleniyor. Törenin ardından makamına geçecek olan Pazarlar'ın yeni Belediye Başkanı Bilal Demirci tebrikleri kabul edecek.

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