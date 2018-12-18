Pazarlar'da din görevlileri yemekte buluştu

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçe merkezinde ve köylerde görevli İmam-hatip, müezzin-kayyım, kuran kursu öğreticileri ve daire personeli ile yemekte bir araya geldi.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu kafeteryasında düzenlenen yemeğe Pazarlar Kaymakamı Yenigün başta olmak üzere Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu ile birlikte vaizler ve Pazarlar'da görev yapan İmam-hatip, müezzin-kayyım, kuran kursu öğreticileri ve daire personeli katıldı.

Yemekte konuşan Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, "Din görevlileri olarak birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biri olan camilerimizde çok özel ve önemli hizmetler veriyorsunuz. İnşallah sizlerin güzel çalışmaları neticesinde birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. İmamlarımız bu göreve memuriyet anlayışıyla bakmamalı. İnsanlarımızın kalbine hitap etmeliyiz. Vatandaşlarımız için 24 saat aktif olarak çalışmalıyız. Minarelerimizi ezansız bırakmayalım. Özellikle gençlerimizin elinden tutalım, onları ilim ve irşat yuvası camilerimizle buluşturalım. Vatandaşlarımızı da kucaklayalım. Bu işi Allah rızası için yapalım. Öte yandan kapılarımız her zaman, her vatandaşımıza açık. Bir sıkıntınızda istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz" dedi.

İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, "İnşallah bu güzel davranış birlik ve beraberliğimizi sağlamada İlçemizde ve ülkemizde güzel bir örnek olur ve önümüzdeki yıllarda da devam eder. Bu vesileyle din görevlileri arkadaşlarım adına Kaymakamımız Sayın Kerem Yenigün Bey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.(MB-EFE)