Pazarlar'da Eğitim Şenliği

Kütahya'nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılında açılan Türk İşaret Dili, Çocuk Gelişimi, Giyim üretim Teknolojisi, Öğrenmeyi öğrenme, Model uçak, Okuma yazma, Kuran eğitimi, saz eğitimi ve giyim kurslarını bitiren kursiyerlerin ürünlerinin sergilendiği eğitim şenliği düzenlendi.

Eğitim Şenliği'ne Pazarlar Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkan Vekili Hikmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, kurum amirleri, 2018-2019 eğitim yılında Halk Eğitimi Merkezinde kurs gören öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "Eylül ayından bu güne Pazarlar Halk Eğitim Merkezi olarak kurum personelimiz, öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizin özverili çalışmalarıyla toplumumuzun her kademesinden bireylere ulaşarak 42 alanda 87 kurs faaliyeti düzenlemiş bulunmaktayız. Hayat Boyu öğrenme kurslarımızdan bu güne kadar 1443 kursiyerimiz faydalanmıştır. Buda İlçe nüfusumuzun yaklaşık yarısına tekamül etmektedir. İnşallah Bu sayıyı Ağustos ayı sonuna kadar daha da artıracağımızı inanıyorum. Bu faaliyetlerimiz sırasında yılmadan çalışarak okuma yazma öğrenen kursiyerlerimiz umudumuzu artırdı. Okullarımızda açtığımız kurslara yoğun ilgi gösteren öğrencilerimiz geleceğin inşasına yönelik ufkumuzu açtılar. Bu vesile ile tüm programlarımızdan faydalanan kursiyerlerimizi tebrik ediyor hayatlarının her anında katıldıkları faaliyetlerden öğrendikleri bilgi ve becerileri en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Halk Eğitim Merkezimizde her yaşa ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimleri vermeye devam ediyoruz" dedi.