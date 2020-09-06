Pazarlar'da Fahri Karataş güven tazeledi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatının 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongrede, Fahri Karataş, delegelerin tamamının oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin vücut ısıları ölçüldü ve maske ve mesafe uyarıları yapıldı.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş yaptı. Karataş, konuşmasında, Belediye Başkanımız Bilal Demirci ile uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman davamızın ve ilçemizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İlçemizin sorunlarına çözüm için birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Protokolün Korona virüs (Covid-19) sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.

372 delegesi bulunan Pazarlar AK Parti Teşkilatının yoğun ilgi gösterdiği kongrede Fahri Karataş yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Mustafa Akdoğmuş, Bilal Vural, Yıldırım Tuncel, Ömer Bektaş, Seher Torun, Nurullah Ünal, Sahvet Ünal, Hamit Gündüz, İbrahim Altıntaş ve Osman Karakaş seçildi.

Pazarlar Ak Parti 7. Olağan kongresine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar AK Parti İlçe Başkanı Fahri Karataş, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.