Pazarlar'da 'Her okulun bir evcil hayvanı olsun' projesi

Kütahya'nın Pazarlar Sofular ilk ve ortaokul öğrencileri "Her okulun bir evcil hayvanı olsun” projesi kapsamında sokak hayvanları için yuva yaptı.

Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 Eğitim Vizyonu içerisinde de yer bulan “Her okulun bir evcil hayvanı olsun” projesi kapsamında sokak hayvanları için yuva yaptılar ve beslenmelerini üstlendiler.

Öğrenciler aileleriyle birlikte yaptıkları kuş yuvaları, kedi barınakları ve köpek barınaklarını okul bahçesindeki uygun yerlere yerleştirerek beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Kışın şiddetlendiği bu günlerde öğrenciler tarafından yapılan bu proje veliler tarafından da büyük ilgi gördü.

4. Sınıf öğrencisi Berk Karaköse, "Sokaklarda gördüğümüzde kovaladığımız, korkup kaçtığımız hayvanlarla arkadaş olmak onları anlayabilmek çok güzel bir duygu. O kadar sadıklar ki her gün aynı saatte bizlerin okula gelmelerini dört gözle bekliyorlar. Kuşlar bile artık bize alıştılar. Dört gözle bizleri bekliyorlar" dedi..

Görüşlerini aldığımız Sofular İlkokulu Müdür Yardımcısı Firdevs Yüksel Çetin, " öğrencilerimiz bu projeyle kendilerine çok güzel arkadaşlar edindiler. Hem sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar hem de sokak hayvanlarıyla bağ kuruyorlar. Aynı zamanda bir Osmanlı geleneği haline dönüşmüş olan aşiyan (kuş evlerimizle) kuşların soğuktan donmasını ve şu soğuk kış günlerinde aç kalmamalarını sağlıyoruz" dedi.(MB-EFE)