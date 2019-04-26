Pazarlar'da ilk yardım kursu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği İlk yardım Kursu büyük ilgi gördü. Pazarlar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen kursa, 41 kursiyer katılıyor.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu anfi Salonunda düzenlenen kursun öğretmenliğini, Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Sema Toker yaparken, kursa, öğrenci ve vatandaşlar gönüllü olarak katılıyor.

Günlük hayatta yaşanan kazalar sırasında yapılacak ilk yardım konusunda geniş bilgiler verilen 18 saatlik eğitim sırasında, boğulma, trafik kazaları ve yanık gibi konularda yapılacak ilk müdahale hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor.

Kurslara ilişkin bilgiler veren Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, ”Kurslar 5 gün sürüyor ve sonrasında sertifika takdimi gerçekleştiriyoruz. Kursa üniversite öğrencisi ve vatandaşlardan 41 kursiyer katılıyor. 18 saatlik kursta; zehirlenmeler, yaralanmalar, kırıklar, yanıklar, kalp masajından, suni teneffüse, küçük travmalardan aklımıza gelebilecek her türlü ani olaylara karşı kaza ve yaralanmalarda müdahale edebilecek bilgiler veriliyor. Bu eğitimleri herkesin almış olması gerekiyor. Dolayısıyla bu eğitimler hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.