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Pazarlar'da istişare ve değerlendirme toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönem istişare ve değerlendirme toplantısı, Pazarlar ilçesinde gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönem istişare ve değerlendirme toplantısı, Pazarlar ilçesinde gerçekleştirildi.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve bazı İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla yapılan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısında, birinci kanaat dönemi ile, Kütahya'da gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca yapılacak çalışmalar konusunda da istişarelerde bulunuldu.

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