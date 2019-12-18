Pazarlar'da kitap okuma seferberliği

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Zaman dursun Kütahya okusun" projesi kapsamında Pazarlar ilçesinde de kitap okuma saati düzenleniyor.

Kitap okuma programı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ın çaldığı zille başladı. Pazarlar İlçe Merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda Pazarlar ilkokulu tarafından düzenlenen 'Zaman dursun Kütahya okusun' projesi çerçevesinde düzenlenen kitap okuma programına 7'den 70 herkes katıldı.

Pazarlar ilçe merkezinde düzenlenen kitap okuma programına ihtiyarı, genci, erkeği, kadını ve çoğuyla birlikte tüm ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Okuma programına katılan vatandaşlar, "Zaman dursun Pazarlar okusun" projesi ile kitap okumanın zevkine vardık. Çocuklarımızla beraber kitap okuduk. Projeyi hazırlayanlara teşekkür ederiz" dediler.

4. sınıf öğrencisi Yusuf Ender Kul, "Kitap okumak çok önemlidir. Kendimizi tanıyarak hayatta başarılı olmanın tek yolu kitap okumaktır. Kitap okuma düşünceleri olgunlaştırır" dedi

Azra Çetin isimli öğrenci, "Kitaplar bilgi ve tecrübeyi koruyan ve geleceğe taşıyan ölümsüz eserlerdir. Kitaplar kültür ve medeniyetimizin kaynağı ve koruyucusudur. Kitap en iyi arkadaştır" dedi.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi ise, "Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vatandaşlarımıza kitap okuma aşkını yerleştirmek amacıyla düzenlemiş olduğu geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olmak bizi mutlu etmektedir. Pazarlar tarihinde bu kadar geniş kapsamlı kitap okuma projesi ilk kez düzenlendi. Bu gün gerçekten İlçemizde Zaman Durdu Pazarlar okudu. Bütün vatandaşlarımızın 7'den 70'e kadar herkes okumanın zevkini tattı. Okumanın zevkini bir defa aldıktan sonra arkası gelecektir. Bu projeyi hazırlayıp bize sunan idarecilerimize teşekkür ederim. Bu hareketin gönüllü fedaileri olarak çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz" dedi.