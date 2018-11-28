Pazarlar'da küçük sanayi sitesi projesi hayata geçiriliyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde küçük sanayi sitesi projesi hayata geçiriliyor.

Tamamı belediye imkanları ile yapıldığını belirten Belediye Başkanı Cavit Erdoğan,"İlçemizin en büyük problemlerinden biri olan küçük sanayi sitesinin yapım için inşaat çalışmaları devam ediyor. Kütahya İl bağlantı yolu üzerinde 3 bin 353 metre karelik arsa üzerine küçük sanayi sitesi projemizi hayata geçiriyoruz. Şehir içerisinde bulunan, çevre ve gürültü kirliliğine sebep olan tamirhanelerin şehir dışına taşınması için gerekli tüm alt yapı çalışmasını oluşturduk. 22 iş yerinden oluşan küçük sanayi projemiz ile sanayi esnafımızı modern işyerlerine taşıyacağız. Küçük sanayi sitemiz tamamı belediyemizin imkanları ile yapılmaktadır. Ali Ağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ında katıldığı tören ile temelini attığımız Küçük Sanayi Sitesi Projemizi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatı ile yerel seçimler öncesine tamamlamayı hedefledik. Ayrıca sanayi sitemizin adı Türkmen Beyi Devlet Bahçeli Sanayi Sitesi olacaktır. Projemizin su basman temel betonu atılarak direkleri dikilen sanayi dükkanlarımızın ara bölmelerinin yapımı tüm hızıyla devam etmektedir. üretken belediyeciliğimize 20 bin tuğla ile destek veren MHP'li Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e halkımız adına teşekkür ederim. Ayrıca Küçük Sanayi sitemizin yapımında bizlere maddi ve manevi destek veren ve hala destek vermeye devam eden Ali Ağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a da teşekkür ederim. Küçük sanayi Sitesi projemizin çatısı ile ilgili araştırma ve çalışmalar devam ediyor. 2014 yerel seçimler öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi Küçük sanayi projemizle tamamlamış oluyoruz. Sanayi esnafımızın büyük sıkıntısı olan küçük sanayi sitemiz ilçemize hayırlı olsun. Sizler bizi, biz işimizi takip ediyoruz" dedi.(MB-EFE)