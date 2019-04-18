Pazarlar'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları haricinde ortaokul ve liseler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde gerçekleştirildi.

Pazarlar Ortaokulu ile Sofular Ortaokulu'nda, ortaokul kız-erkek öğrencileri arasında, Pazarlar Anadolu Lisesi ve Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi ise kız-erkek öğrenciler arasında olmak üzere toplamda 4 kategoride yapıldı.

Yarışma sonunda Ortaokul Kızlar Kategorisinde; Pazarlar Ortaokulundan Hatice Keskin birinci, Sofular Ortaokulundan Emine Esma Özdemir ikinci, Ortaokul Erkekler kategorisinde; Pazarlar Ortaokulu'ndan Enes Kıratlı birinci, Sofular Ortaokulu'ndan Erkan Yasin Çelik ikinci oldu.

Lise Erkekler Kategorisi'nde; Pazarlar Anadolu Lisesinden Mustafa Altıntop birinci, Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesinden Hakan Yalnızsoy ikinci olurken, Lise Kızlar Kategorisi'nde ise Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Nazife Gündoğan birinci olurken Pazarlar Anadolu Lisesi'nden Emine Nur Keskin ikince oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu ve İlçe Vaizi Mustafa Bektaş tarafından verildi.

Kategorilerinde birinci olan öğrenciler, 8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde Kütahya'da yapılacak olan yarışmada ilçeyi temsil edecekler.