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Pazarlar'da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korana virüs nedeniyle merkez ve köylerinde vatandaşların misafirlik ve hane ziyaretlerinin yasaklandığı duyurdu.

Kütahya'nın Pazarlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korana virüs nedeniyle merkez ve köylerinde vatandaşların misafirlik ve hane ziyaretlerinin yasaklandığı duyurdu.


Pazarlar ilçe merkezi ve köylerde Korona virüs vakalarının yükselmesi ile Hıfzıssıhha Kurulu tarafından vatandaşların misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandığı, yasağa uymayanların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, “Pandemi sürecinin başından beri ilçemizdeki en yüksek vaka sayısına ulaşmış durumdayız. Korona virüs Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve hane ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

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